” نوال بخش ” تنتقد الإذاعة السعودية وتصفها بـ ” السطحية ” .. والنقاد: تصفية حسابات

عادل الحربي(صدى):

هاجمت الإعلامية نوال بخش الإذاعة السعودية، خلال محاضرة لها بعنوان: ” الإعلام التنموي ما بين الأسرة والمجتمع.. رؤية مستقبلية باتجاه رؤية ٢٠٣٠ ” بنادي تبوك الأدبي، واصفةً إياها بأنها أصبحت سطحية ولم تعد تناقش المشكلات السابقة.

وقالت ” بخش ” : ” كانت الإذاعة صوت الطبيب والفلاح والمهندس، والزوج والزوجة والابن والابنة، فأصبحت اليوم سطحية في طرحها، ولا تخاطب إلا شريحة المراهقين عبر ساعات طوال من ” الهذرة ” والإسفاف، وكل ذلك لأن المسؤولين الجدد أصبحوا يرون ما كنّا نقدمه من رؤية وتوعية وتربية وثقافة ما هو إلا مواد ثقيلة على المستمع، ولا تحقق رغبات الجيل الجديد، وبذلك فقدت الإذاعة تأثيرها في الفرد والمجتمع ” .

وفي نفس الجانب، هاجم النقاد ما قالته الإعلامية نوال بخش، موضحين أنه ما هو إلا نتيجة حنين إلى الماضي، وأن تشاؤمها غير مبرر، خصوصًا أن الوطن يشهد عبر منصاته الإعلامية ومواقع التواصل تفاعلًا كبيرًا من أبناء الشعب مع القضايا التي تمس الوطن، ويقف صوتًا واحدًا في وجه الأعداء،كما أكد البعض الآخر أن هذا الهجوم لا يعدو كونه تصفية حسابات بينها وبين المسؤولين الجدد في الإذاعة، ولا يليق بخبرتها الإعلامية.