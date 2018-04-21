” نوال بخش ” تنتقد الإذاعة السعودية وتصفها بـ ” السطحية ” .. والنقاد: تصفية حسابات
هاجمت الإعلامية نوال بخش الإذاعة السعودية، خلال محاضرة لها بعنوان: ” الإعلام التنموي ما بين الأسرة والمجتمع.. رؤية مستقبلية باتجاه رؤية ٢٠٣٠ ” بنادي تبوك الأدبي، واصفةً إياها بأنها أصبحت سطحية ولم تعد تناقش المشكلات السابقة.
وقالت ” بخش ” : ” كانت الإذاعة صوت الطبيب والفلاح والمهندس، والزوج والزوجة والابن والابنة، فأصبحت اليوم سطحية في طرحها، ولا تخاطب إلا شريحة المراهقين عبر ساعات طوال من ” الهذرة ” والإسفاف، وكل ذلك لأن المسؤولين الجدد أصبحوا يرون ما كنّا نقدمه من رؤية وتوعية وتربية وثقافة ما هو إلا مواد ثقيلة على المستمع، ولا تحقق رغبات الجيل الجديد، وبذلك فقدت الإذاعة تأثيرها في الفرد والمجتمع ” .
وفي نفس الجانب، هاجم النقاد ما قالته الإعلامية نوال بخش، موضحين أنه ما هو إلا نتيجة حنين إلى الماضي، وأن تشاؤمها غير مبرر، خصوصًا أن الوطن يشهد عبر منصاته الإعلامية ومواقع التواصل تفاعلًا كبيرًا من أبناء الشعب مع القضايا التي تمس الوطن، ويقف صوتًا واحدًا في وجه الأعداء،كما أكد البعض الآخر أن هذا الهجوم لا يعدو كونه تصفية حسابات بينها وبين المسؤولين الجدد في الإذاعة، ولا يليق بخبرتها الإعلامية.
سعد[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 1 ساعة
صادقة ..
ابوبدر[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 59 دقيقة
صادقة. والله ان كذا برنامج تسمع فيه المقدمين والمقدمات الذين هم في سن الشباب وهم يكركرون ويتمسخرون وقالبين الاذاعة الى منتدى نت. فقط تستفيد سواليف وكركرة وضحكات ومواضيع سامجة ومزح بينهم وكأنهم اشتروا الاذاعة لهم . نعم نبغى الشباب ياخذون فرصتهم وهذا وقتهم ولكن لا للاسفاف وجعل الاذاعة والتي يسمعها العالم ان تكون بدون فائدة ولا مخرجات ذات قيمة.
معلمة[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 56 دقيقة
معها حق
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28743 ] نشر منذ 49 دقيقة
يئست من الوظيفة الأذاعية
قالت هين أوريكم🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂