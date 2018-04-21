كندة علوش تكشف حقيقة تبرأها من الجنسية السورية

أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة السورية كندة علوش عن صمتها ، وردت على الإشاعات التي تم تداولها مؤخراً تفيد بترأها من الجنسية السورية وأنها لا تفتخر بها .

ونفت كندة ذلك في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلة ” تعودت من بداية الأحداث ببلدي سوريا أحترم كل شخص حتى المختلفين عني بالرأي وبعمري ما أدليت بتصريح أو نشرت كلام في تعصب أو طائفية أو تحريض أو إلغاء لأي طرف من الأطراف بس واضح انو قدرنا نستحمل النماذج المريضة ومفرزاتا المؤذية طالما الأزمة قائمة ”.

وتابعت ” أن التصريح السخيف الي لفق من فترة على لساني والي بيقول اني بتبرأ من جنسيتي السورية وإني مابفتخر فيها وإلى آخره من هالهزي مع اني ما بفوت فرصة لعبر عن مدى فخري بكوني سورية وعن حبي وعشقي لبلدي وأهل بلدي ”.