وظائف شاغرة بشركة ” الشايع ” الدولية للتجارة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة الشايع الدولية للتجارة، عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين – عبر موقعها الإلكتروني – لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركة وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة، في العاصمة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مساعد مدير متجر (عدد وظيفتين).

– مساعد مبيعات (عدد وظيفتين).

– مدير متجر (عدد وظيفتين).

– خبير ومصمم أدوات تجميل.

وأشارت الشركة، إلى أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 أبريل 2018م.

فيما أتاحت ” الشايع ” التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: هنـــــــا.