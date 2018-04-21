وظائف شاغرة بشركة ” الشايع ” الدولية للتجارة في الرياض
توفر شركة الشايع الدولية للتجارة، عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين – عبر موقعها الإلكتروني – لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركة وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة، في العاصمة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– مساعد مدير متجر (عدد وظيفتين).
– مساعد مبيعات (عدد وظيفتين).
– مدير متجر (عدد وظيفتين).
– خبير ومصمم أدوات تجميل.
وأشارت الشركة، إلى أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 أبريل 2018م.
فيما أتاحت ” الشايع ” التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: هنـــــــا.
ماجد[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 2 ساعتين
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طلال[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 2 ساعتين
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