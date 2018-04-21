” بلومبيرج ” يكشف عن تراجع ثروتي الوليد بن طلال و ” العمودي “
كشف آخر إصدار من مؤشر ” بلومبيرج ” للمليارديرات، عن تراجع ثروة الأمير الوليد بن طلال، حيث بلغت في المجمل 879 مليون دولار أمريكي؛ لتبلغ ثروته بتاريخ اليوم السبت 16.9 مليار دولار، حيث حل في المرتبة الـ 64 بين أثرياء العالم، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في شهر سبتمبر من العام الماضي.
وفي ذات السياق، سجلت ثروة الملياردير السعودي محمد العمودي، تراجع كبير أيضًا، حيث بلغت قيمتها الحالية 7.36 مليار دولار، مقارنة بـ 10.4 مليار دولار، في شهر أكتوبر من العام الماضي.
يجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق سراح الأمير ” الوليد ” ، في 27 يناير، وذلك بعد احتجازه 3 أشهر، في إطار حملة على الفساد، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أما فيما يتعلق بالملياردير السعودي ” العمودي ” ،يُعتقد أنه ما زال رهن الاحتجاز منذ توقيفه، ضم الحملة السعودية على الفساد.
طلال[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 3 ساعات
😱😱😱
ماجد[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 2 ساعتين
يوجد فساد في كل مكان
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2566 ] نشر منذ 1 ساعة
(( ولتسألن يومئذ عن النعيم ))
(( وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه ))
نح على نفسك يا مسكين نح
لتموتن وإن عمرت ما عمِّر نوح
جلمود صخر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
والله احنا الي تراجع مستوانا المعيشي وذبحتنا الديون
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 827 ] نشر منذ 38 دقيقة
ليت نشوف منهم موقف شهم وبطولي ويتنازلون عن كل هذه المليارات للبلد الذي جمعوها منه.. فما بقي بالعمر عشر ما مضى وليدخلوا لحودهم براحة بال
السعودي[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 32 دقيقة
اخ فيتامين
الايه خطأ الله يجزاك خير
ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 827 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ابك توني دحين طالع من المسجد والإمام حدّث بعد الصلاة كيف أن الأهله ثلاثه تأتي وما يوقد ببيت المصطفى نار… ثم ذكر ثروة قارون والخسف به….
بعد هذا من هوا قدوتك المصطفى ام قارون…؟