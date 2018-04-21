” بلومبيرج ” يكشف عن تراجع ثروتي الوليد بن طلال و ” العمودي “

نيويورك(صدى):

كشف آخر إصدار من مؤشر ” بلومبيرج ” للمليارديرات، عن تراجع ثروة الأمير الوليد بن طلال، حيث بلغت في المجمل 879 مليون دولار أمريكي؛ لتبلغ ثروته بتاريخ اليوم السبت 16.9 مليار دولار، حيث حل في المرتبة الـ 64 بين أثرياء العالم، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وفي ذات السياق، سجلت ثروة الملياردير السعودي محمد العمودي، تراجع كبير أيضًا، حيث بلغت قيمتها الحالية 7.36 مليار دولار، مقارنة بـ 10.4 مليار دولار، في شهر أكتوبر من العام الماضي.

يجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق سراح الأمير ” الوليد ” ، في 27 يناير، وذلك بعد احتجازه 3 أشهر، في إطار حملة على الفساد، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أما فيما يتعلق بالملياردير السعودي ” العمودي ” ،يُعتقد أنه ما زال رهن الاحتجاز منذ توقيفه، ضم الحملة السعودية على الفساد.