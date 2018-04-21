فيديو لتهريب خادمات يثير التوتر بين الكويت والفلبين

خالد الظفيري(صدى):

بعد أن تسببت واقعة العثور على عاملة فلبينية مقتولة ومجمدة في ثلاجة بالكويت، في توتر العلاقات الكويتية الفلبينية، خلال فبراير الماضي، قامت وزارة الخارجية الكويتية باستدعاء ريناتو بيدرو أوفيلا، السفير الفلبيني لدى البلاد، وذلك لتسليمه مذكرتي احتجاج بشأن إدلاء مسؤولين فلبينيين بتصريحات مسيئة للكويت.

جاء ذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مقطعًا فيديو مسجل لفريق تدخل سريع فلبيني يعمل على تهريب عمالة منزلية من بيوت كويتية في مركبات تحمل لوحات دبلوماسية، مما زاد من توتر العلاقات بين بلدين مجددا.

ومن جانبه، قال ريناتو أوفيلا، السفير الفلبيني لدى الكويت، معلقًا على مقطع الفيديو المتداول: ” إن الفريق يقوم بعمليات كهذه منذ أكثر من شهر، وأنقذ حالات كثيرة من منازل مخدوميها في جميع مناطق الكويت ” .

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، عن أن مذكرتي الاحتجاج تتعلقان بتصريحات صدرت من مسؤولين فلبينيين، وتنطوي على إساءة بالغة لدولة الكويت، مشيرًا إلى أن تصريحات وتصرفات بعض العاملين في سفارة الفلبين، تمثل إخلالًا وتجاوزًا للأعراف الدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين البلدين.

فيما أعرب المصدر عن أسفه لمثل هذه الممارسات التي من شأنها الإساءة والمساس بعلاقات الصداقة بين البلدين ” الكويت والفلبين ” .