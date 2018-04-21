شركة ” بي إيه إي سيستمز ” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والطائف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” بي إيه إي سيستمز ” السعودية ” BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين ولغير المواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، الطائف ” ؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مدرب القتال الإلكتروني ” الطائف ” : الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– رئيس صيانة صلاحية الطيران ” الرياض ” : درجة البكالوريوس في الهندسة، أو ما يعادلها.

وذكرت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 أبريل 2018م، وناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط، من خلال الرابط التالي:هنا