بالفيديو.. ” المريسل ” يهاجم برنامج كويتي خلال مداخلة: ” أنتم طبول حق أحمد الفهد “

نواف السالم(صدى):

هاجم الإعلامي عبدالعزيز المريسل، برنامج ” الديربي ” الكويتي الذي يعرض على أحد الفضائيات، ويقدمه الإعلامي عبدالعزيز عطية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في إحدى حلقات البرنامج.

ووجه ” المريسل ” اتهامًا للبرنامج الكويتي قائلًا إنه يعمل دائمًا على نشر الشائعات عن الرموز الرياضية في المملكة والذين من بينهم المستشار تركي آل الشيخ الذي يحرص البرنامج على بث شائعات عنه.

وقال ” المريسل ” مهاجمًا للبرنامج والقائمين عليه في ثورة غضبه: ” أنتم طبول حق أحمد الفهد ” ، بينما رد مذيع البرنامج موجهًا كلامه للمريسل قائلًا: ” أنت مو رجل ” .