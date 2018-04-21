بالفيديو.. ” المريسل ” يهاجم برنامج كويتي خلال مداخلة: ” أنتم طبول حق أحمد الفهد “
هاجم الإعلامي عبدالعزيز المريسل، برنامج ” الديربي ” الكويتي الذي يعرض على أحد الفضائيات، ويقدمه الإعلامي عبدالعزيز عطية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في إحدى حلقات البرنامج.
ووجه ” المريسل ” اتهامًا للبرنامج الكويتي قائلًا إنه يعمل دائمًا على نشر الشائعات عن الرموز الرياضية في المملكة والذين من بينهم المستشار تركي آل الشيخ الذي يحرص البرنامج على بث شائعات عنه.
وقال ” المريسل ” مهاجمًا للبرنامج والقائمين عليه في ثورة غضبه: ” أنتم طبول حق أحمد الفهد ” ، بينما رد مذيع البرنامج موجهًا كلامه للمريسل قائلًا: ” أنت مو رجل ” .
طلال[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 3 ساعات
انا معه جدا
بريق شاهي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
فضحنا طبل السعودية مع الإعلام الكويتي
ياعالم شوفوا حل لهذه العينات لاثقافة ولا أسلوب كان يمكن أن يوصل رسالته من غير شتائم
سبق لمعالي وزير الإعلام ايقاف طبل الفقر المريسل كيف عاد للتلفزيون السعودي لا أعلم
طالبه المذيع بالإسقاطات على معالي الأستاذ تركي ولم يقدم دليل إدانه
يعتقد أنه في القنوات السعودية يستفرغ مافي جوفه
الله المستعان
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 30 دقيقة
كان ودنا يكون اعلامي عاقل يرد على الي اساءو
لعراب الكوره السعوديه ابو ناصر
ويكون شخص متسلح ومتسلطن بلاسانه
اما المريسيل للابد من منه من الظهور الاعلامي
فشلنا الورع