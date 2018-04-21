سيدة تشعل النيران في ابن زوجها لمحاولته معاشرتها جنسيا

بغداد(صدى):

أقدمت سيدة عراقية ، على حرق نجل زوجها المصري ، عقب تحرشه بها ومحاولته إرغامها على معاشرته جنسياً مستغلاً غياب والده .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تلقت الشرطة المصرية في محافظة قنا ، ببلاغ يفيد بقيام سيدة باشعال النيران في ابن زوجها وحرقه .

على الفور أنتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة ، وبضبط السيدة أعترفت بقيامها بالجريمة ، مؤكده في اعترافاتها ، أنه حاول التحرش بها ومحاولة إرغامها على معاشرته جنسيًا، بعد الاعتداء عليها وإدخالها إحدى غرف المنزل بالقوة.

وأضافت الزوجة ، أنها حاولت الدفاع عن نفسها ومنع نجل زوجها من الاعتداء عليها جنسيًا دون جدوى، في الوقت الذي قامت فيه بدفعه وضربه بعصا خشبية على رأسه، ومن سكب كمية من البنزين وعليه وإشعال النار فيه.