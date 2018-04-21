سيدة تشعل النيران في ابن زوجها لمحاولته معاشرتها جنسيا
أقدمت سيدة عراقية ، على حرق نجل زوجها المصري ، عقب تحرشه بها ومحاولته إرغامها على معاشرته جنسياً مستغلاً غياب والده .
وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تلقت الشرطة المصرية في محافظة قنا ، ببلاغ يفيد بقيام سيدة باشعال النيران في ابن زوجها وحرقه .
على الفور أنتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة ، وبضبط السيدة أعترفت بقيامها بالجريمة ، مؤكده في اعترافاتها ، أنه حاول التحرش بها ومحاولة إرغامها على معاشرته جنسيًا، بعد الاعتداء عليها وإدخالها إحدى غرف المنزل بالقوة.
وأضافت الزوجة ، أنها حاولت الدفاع عن نفسها ومنع نجل زوجها من الاعتداء عليها جنسيًا دون جدوى، في الوقت الذي قامت فيه بدفعه وضربه بعصا خشبية على رأسه، ومن سكب كمية من البنزين وعليه وإشعال النار فيه.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27240 ] نشر منذ 2 ساعتين
قويه بس قدره ليتها اكتفت. بدبغه وتكتيفه لين يجي ابوه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه خله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9913 ] نشر منذ 2 ساعتين
طــيب هــو ذلحــين صــار مــندي وإلا بَعـــدوه مَســـتوا .🤔😁.
جميلة ومغرووووورة💃[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
من حق المرأة أن تحظى ببيت شرعي يحفظها ويحفظ كرامتها الإختلاط اللي صاير عند العرب صاااااار طريق للرذيلة والعياذ بالله ثلاث أجيال في بيت واااااحد ؟؟؟؟؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 2 ساعتين
معك حق يا جميله كل مايكون للبيت خصوصيه يكون افضل
معلمة[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 2 ساعتين
أعوذبالله
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 834 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالربع يمقن كلامها صحيح… فش تستعجلوا الحكم… فربما هذه كذبه لتبرير الجريمه… اصلا كيف أنثى وتتجرأ وتحرق انسان…؟