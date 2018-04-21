شاب يعتدي جنسيا على طفلة مريضة نفسيا بطريقة مروعة
شهدت إحدى محافظات مصر واقعة مأساوية حيث اقدم شاب يبلغ من العمر 17 عاماً ، على طفلة مريضة نفسياً عقب استدراجها إلى منزله .
وفي تفاصيل الواقعة ، تقدمت والدة طفلة ببلاغ للشرطة المصرية في محافظة المنوفية ، تتهم فيه شاباً بالتعدي جنسياً على طفلتها ذات الـ 12 عاماً .
وقالت الأم في شكوتها ، أن طفلتها تعاني من مرض نفسي وأثناء خروجها لشراء شيبسي ، قابلها الشاب واستدرجها إلى داخل منزله ، وقام باغتصابها بالقوة .
على الفور تم تحويل الطفلة للطب الشرعي الذي أثبت صحة الاتهام ، وتم ضبط الشاب الذي اعترف بارتكابه للجريمة .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9904 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حــول ولا قــوة الا بالله .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28743 ] نشر منذ 47 دقيقة
وأنتي ياأمها ياالفاغرة
يوم أنها مريضة نفسيآ
ترسلينها بروحها ليش😠