شاب يعتدي جنسيا على طفلة مريضة نفسيا بطريقة مروعة

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محافظات مصر واقعة مأساوية حيث اقدم شاب يبلغ من العمر 17 عاماً ، على طفلة مريضة نفسياً عقب استدراجها إلى منزله .

وفي تفاصيل الواقعة ، تقدمت والدة طفلة ببلاغ للشرطة المصرية في محافظة المنوفية ، تتهم فيه شاباً بالتعدي جنسياً على طفلتها ذات الـ 12 عاماً .

وقالت الأم في شكوتها ، أن طفلتها تعاني من مرض نفسي وأثناء خروجها لشراء شيبسي ، قابلها الشاب واستدرجها إلى داخل منزله ، وقام باغتصابها بالقوة .

على الفور تم تحويل الطفلة للطب الشرعي الذي أثبت صحة الاتهام ، وتم ضبط الشاب الذي اعترف بارتكابه للجريمة .