  • السبت 21

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. شاب يعتدي جنسيا على طفلة مريضة نفسيا بطريقة مروعة

شاب يعتدي جنسيا على طفلة مريضة نفسيا بطريقة مروعة

شاب يعتدي جنسيا على طفلة مريضة نفسيا بطريقة مروعة
القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محافظات مصر واقعة مأساوية حيث اقدم شاب يبلغ من العمر 17 عاماً ، على طفلة مريضة نفسياً عقب استدراجها إلى منزله .

وفي تفاصيل الواقعة ، تقدمت والدة طفلة ببلاغ للشرطة المصرية في محافظة المنوفية ، تتهم فيه شاباً بالتعدي جنسياً على طفلتها ذات الـ 12 عاماً .

وقالت الأم في شكوتها ، أن طفلتها تعاني من مرض نفسي وأثناء خروجها لشراء شيبسي ، قابلها الشاب واستدرجها إلى داخل منزله ، وقام باغتصابها بالقوة .

على الفور تم تحويل الطفلة للطب الشرعي الذي أثبت صحة الاتهام ، وتم ضبط الشاب الذي اعترف بارتكابه للجريمة .

 


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *