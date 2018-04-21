وظائف إدارية شاغرة بشركة ” ساب ” في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” ساب ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عدة وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركة بالمملكة، في العاصمة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– تنفيذي أول مبيعات الأعمال العامة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول قبل المبيعات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– تنفيذي حسابات: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ذي الصلة.

وأتاحت الشركة التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 أبريل 2018م، حيث يمكن معرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:هنا