تقويم التعليم تبدأ التطبيق التجريبي للاختبارات الدولية 

عادل الحربي(صدى):

يطبق المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، خلال الفترة 23 – 24 ابريل 2018 م ،الاختبارات الدولية (TIMSS) الذي يعنى بدراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم، بالتعاون مع الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA).

وأوضح مركز ” قياس ” أن التطبيق التجريبي للاختبارات يشمل عينة من طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، والبالغ عددهم أكثر من ( 2600 ) طالب وطالبة في (55) مدرسة على مستوى المملكة، علماً أن التطبيق الفعلي للاختبارات سيعقد –بمشيئة الله- في العام القادم 2019م.

وبين أن الاختبارات الدولية (TIMSS) تهدف إلى الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلمها الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، ومتابعة المؤثرات النسبية للتعليم والتعلم في الصف الرابع الابتدائي ومقارنتها مع تلك المؤثرات في الصف الثاني المتوسط؛ حيث أن الطلبة الذين يتم اختبارهم في الصف الرابع في دورة ما، يتم اختبارهم في الصف الثاني المتوسط في الدورة التالية. كما تهدف الاختبارات أيضاً إلى مقارنة تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات في أنظمة تربوية متباينة في خلفياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية؛ ومن ثم الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل وذلك عبر مقارنة نتائج الاختبارات لدولة ما مع نتائج دول أخرى متقدمة في سياق السياسات والنظم التعليمية المطبقة والتي تؤدي إلى معدلات تحصيل عاليةلدى الطلبة.

يذكر أن الاختبارات بدأ تطبيقها في شكلها الحالي لأول مرة عام 1995، وتعقد بشكل دوري كل 4 سنوات ، حيث عقدت لأول مرة في المملكة عام 2003م، وتمت المشاركة في الدورات المتعاقبة (2007م، 2011م، 2015م)، وستطبق فعلياً العام القادم بإذن الله حيث بلغ عدد المشاركين في آخر دورة، التي عقدت عام 2015م، أكثر من 60 دولة عربية وأجنبية.