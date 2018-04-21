بالصور.. أول ظهور لـ ” مرسيدس مايباخ ” قبل تدشينها العالمي

عادل الحربي(صدى):

تداول محبو ومتابعو السيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، صوراً مسربة فيجن مرسيدس مايباخ الأختبارية ، قبل تدشينها الرسمي في معرض بكين للسيارات 2018 بأسبوع .

وبدت السيارة في الصور المسربة ، أقرب إلى سيدان فاخرة بوجه بالغ الأناقة مستوحى من فيجن مرسيدس مايباخ 6 الاختبارية، وخلفية حمراء غريبة نوعا ما واكسسورات كروم متعددة وجنوط من الطراز التوربيني.

مرسيدس بنز سربت الصور بنفسها عبر الإنترنت، لتعطينا أول نظرة على الداخلية التي تجمع بين الجلد الأبيض والزخرفات الخشبية والكرومية الفاخرة، وقد تم تبطين أعلى لوحة القيادة بجلد بني، وتستخدم المقصورة نفس تصميم فتحات الهواء لشبكة التهوية الأمامية.

وتحتوي سيارة “ الفخامة القصوى ” الاختبارية كما يُطلق عليها مختلف مكونات علامة مايباخ الفاخرة لتمييزها عن غيرها، مثل المقاعد والمقود والدواسات والكونسول الأوسط.

لا توجد معلومات رسمية بعد عن مولد الطاقة، ولكن نتوقع مولد كهربائي أو محرك بثمان سلندرات.. انتظروا المزيد من المعلومات عن القوة والأداء في الأيام القادمة قبيل التدشين في الخامس والعشرين من أبريل.