شركة ” جنرال إلكتريك ” تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك ” General Electric ” ، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للمواطنين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمشاريع الشركة في المملكة، وبعددٍ من الشركات المتعاقدة معها، في كل من ” الرياض، وأبها، والظهران ” ؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مستشار قانوني أول ” الرياض ” : الدرجة الجامعية في تخصص القانون.

– أخصائي بتروفيزيائي أول ” الظهران ” : درجة البكالوريوس في تخصص علوم الأرض، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس خدمات حقل ” أبها ” : درجة البكالوريوس، في تخصص هندسي ذي الصلة.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أبريل 2018م، ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة، من خلال الرابط التالي:هنا