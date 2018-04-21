بالصور.. ” عائشة المنصوري ” أول إماراتية تقود الطائرة العملاقة A380

أبوظبي(صدى):

نشرت وزارة الخارجية الإماراتية تقريرًا، يستعرض حياة شابة تبلغ من العمر 26 عامًا، وتسمى عائشة المنصوري؛ والتي أصبحت أول إماراتية تقود طائرة إيرباص ‭‭‭A380‬‬‬ العملاقة.

ولدت عائشة المنصوري في مدينة خورفكان في إمارة الشارقة في الإمارات؛ حيث تعلّقت بالطيران عندما كان عمرها 18 عامًا حينما زارت معرضًا للطيران مع شقيقتها.

وفي السياق نفسه، لعائشة شقيق يعمل طيار مروحية، كما أن شقيقتها هي الطيارة المقاتلة ” مريم المنصوري ” التي اشتهرت بقيادتها لمقاتلة F16، وهي أول إماراتية تحصل على رتبة رائد طيران في سلاح الطيران الإماراتي.