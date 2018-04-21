وقت اللياقة ينتزع لقب بطولة المملكة في الملاكمة للهيئات

علي القرني(صدى):

توج المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للملاكمة عبد الله اليامي فريق وقت اللياقة بكأس بطولة المملكة المفتوحة للهيئات للملاكمة، بعد حصوله على المركز الأول بـ 8 ميداليات ( ذهبيتان و6 فضية) وحل فريق مركز الرياض ثانياً ومركز مكة ثالثاً.

وشارك في البطولة التي أقيمت منافساتها على صالة الملز في الرياض 116 لاعباً من22 هيئة وهي وقت اللياقة و شركة لجام ونادي سبورتك و بلاتينيوم ونادي ارينا ومركز القوة الضاربة ومركز الخدمة الاجتماعية وصالة اللياقة القصوى وصالة اللياقة الأولى ونادي ضمك ومركز مكة و المدرسة النموذجية ومركز سبايدر مان ونادي النمر الرياضي ومركز المدرسة النموذجية و نادي نطاق كل الرياضات و مركز فيتنج فت ومركز الرياض.

وأثنى المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للملاكمة عبدالله اليامي على المشاركة المتميزة للهيئات في بطولات الاتحاد، والمستوى الفني الذي ظهر فيه اللاعبون، مشيراً إلى ان هذه المشاركة تأتي ضمن خطط الاتحاد لاكتشاف المواهب واستقطابهم لتمثيل المملكة في المحافل الدولية.