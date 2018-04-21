نشرة الطقس المتوقعة لليوم السبت على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم السبت، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على عدة مناطق بالمملكة، مسبوقة برياح نشطة تؤدي لتدني مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

وتمتد هذه الحالة الجوية إلى المرتفعات الجنوبية للمدينة المنورة، وتصل إلى غرب الرياض، وتؤثر على مناطق: ” تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ” ، فيما توقعت الأرصاد نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: ” الرياض والشرقية ” .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– المدينة المنورة: 38 – 26 .. أتربة مثارة.

– الرياض: 37 – 25 .. أمطار رعدية.

– مكة المكرمة: 41 – 28 .. أمطار رعدية.

– جدة: 34 – 25 .. عوالق ترابية.

– شرورة: 36 – 33 .. سحب ركامية.

– نجران: 32 – 18 .. أمطار رعدية.

– الباحة: 26 – 16 .. أمطار رعدية.

– القنفذة: 34 – 27 .. عوالق ترابية.

– أبها: 25 – 16 .. أمطار رعدية.

– بيشة: 32 – 20 .. أمطار رعدية.

– جازان: 36 – 28 .. أمطار رعدية.

– طريف: 25 – 15 .. أتربة مثارة.

– عرعر: 31 – 19 .. أتربة مثارة.

– القريات: 28 – 14 .. أتربة مثارة.

– رفحا: 35 – 20 .. عوالق ترابية.

– تبوك: 33 – 22 .. غائم جزئي.

– حائل: 34 – 18 .. أمطار رعدية.

– سكاكا: 32 – 21 .. أتربة مثارة.

– الدمام: 38 – 21 .. عوالق ترابية.

– حفر الباطن: 36 – 23 .. مشمس.

– الأحساء: 36 – 21 .. أتربة مثارة.

– بريدة: 36 – 24 .. أمطار رعدية.

– وادي الدواسر: 36 – 27 .. سحب ركامية.

– العلا: 33 – 25 .. عوالق ترابية.

– ينبع: 33 – 24 .. عوالق ترابية.

– الطائف: 30 – 18 .. أمطار رعدية.

– الوجه: 31 – 24 .. صحو.