قبل معركة دوري الأبطال.. لاعب روما يتغزل في محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

ينتظر روما معركة حاسمة في مواجهة ليفربول في إطار نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؛ الذي اشتعل بنجاح النادي الإيطالي في قلب الطاولة وطرد برشلونة.

وقبل المعركة التي من المقرر انطلاقها 24 إبريل الجاري، كان للاعب روما رادجا ناينجولان حديث خاص عن نجم ليفربول محمد صلاح، والذي كانت له تجربة في صفوف النادي الإيطالي.

وقال لاعب روما: ” محمد صلاح جميل، شخص محترم ولطيف، بالإضافة لذلك هو لاعب جيد للغاية “.

وتابع : ” لست متفاجئًا من مستواه فهو يمتلك جودة كبيرة، لكنه أصبح حاسمًا أكثر، لاعب عالمي، أنا من معجبيه.”