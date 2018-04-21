فتاة تقتل والدتها وشقيقها تنفيذا لأوامر لعبة ” الحوت الأزرق “

القاهرة(صدى):

خضعت فتاة مصرية تبلغ من العمر 17 عاماً ، لأوامر لعبة الحوت الأزرق ، وقامت بأشعال النيران بوالدتها وشقيقيها وهم نيام ، ما اسفر عن اشعال النيران بمنزلهم ووفاة الأم وشقيقها وإصابة الآخر .

وكانت تلقت الشرطة المصرية بلاغاً من أحد الأهالي بمدينة سوهاج ، يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية وبالانتقال والفحص تبين من خلال المعاينة وفاة ربة منزل وابنها وإصابة طفل .

ومبواجهة الفتاة بالحادثة ، اعترفت بارتكابها الواقعة ، وقالت إنها قامت بإحضار صندوق بنزين يستخدمه والدها الذي يعمل سائقًا، وقامت برشه عليهم وهم نيام، وبررت ذلك بأنها كانت تقوم بتنفيذ تعليمات لعبة “الحوت الأزرق”، بعد أن أمرتها اللعبة بذلك.

يُشار إلى أنه سجلت مصر الفترة الماضية أكثر من حالة انتحار بسبب تلك اللعبة بينها شاب في منطقة حلوان جنوب القاهرة، وآخر بمدينة المحلة في محافظة الغربية، إلى جانب حالة اشتباه ثالثة لفتاة في محافظة الإسكندرية.