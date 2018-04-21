جوجل تهدد ” واتساب ” و ” آي ماسيج ” .. والسبب خدمة جديدة

نورة الشهري(صدى):

دشنت شركة ” جوجل ” ، خدمة المراسلة المجانية، عبر الرسائل النصية للمستخدمين؛ لتدخل في منافسة مع التطبيقين ” واتساب ” و ” آي ماسيج ” .

وتتشابه هذه الخدمة مع ” واتساب ” ، في أنها تخبر المرسل، عندما يقرأ المستلم الرسالة، بالإضافة إلى أنها تشير إذا كان مستلم الرسالة يكتب في الوقت الحالي؛ للرد على ما ورده.

واشترك في هذه الخدمة التي أطلقتها ” جوجل ” ، أكثر من 50 شركة اتصالات بجميع أنحاء العالم، ولا تزال الخدمة في مراحلها التجريبية الأولى، فـ ” جوجل ” لم تعلن عن موعد طرح هذا التطبيق، في الأسواق على نطاق أوسع.