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بالفيديو.. سقوط مروع لمهرج في زي دب من مكان مرتفع

بالفيديو.. سقوط مروع لمهرج في زي دب من مكان مرتفع
متابعات(صدى):

سقط مهرج يرتدي ملابس دب بطريقة مروعة عندما حاول استعراض مهاراته في التسلق ، ما عرضه لموقف مُحرج أمام الجمهور والأطفال.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المهرج وهو يرتدي ملابس دب وراح يتسلق سياج شاهق الارتفاع وعندما حاول النزول اختل توازنة وسقط بطريقة مروعة على الأرض وسط ضحكات وصيحات الجمهور والأطفال الساخرة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 24 دقيقة

جدا مروع

[ عدد التعليقات: 16635 ] نشر منذ 10 دقائق

خله يتعلم هههههه

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