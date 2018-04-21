بالفيديو.. نيسان ليف 2018 تدخل في الخدمة بأسطول الشرطة اليابانية

طوكيو(صدى):

تستعد الشرطة اليابانية لاستقبال 22 نيسان ليف الهاتشباك صفرية الانبعاثات وذلك لاستخدامها في الدوريات العامة.

حيث أن جميع السيارات التي تم توصيلها تكتسي بطلاء مزدوج أبيض وأسود، إضاءة طواريء بأعلى السقف، شارات خاصة، مع تحديثات أخرى للتوافق مع مهام الشرطة.

كانت نيسان ليف الجيل الثاني قد تم تدشينها العام الماضي بتصميم عصري وتقنيات جديدة، مع استمدادها الطاقة من موتور كهربائي بقوة 147 حصان وتسارع من 0-100 كيلومتر خلال 8.2 ثانية وبطارية 40 كيلوواط توفر مدى كهربائي يكفي قطع 240 كيلومتر على الأقل.

صانعة السيارات اليابانية تتيح الموديل القياسي للهاتشباك الكهربائية في الولايات المتحدة مقابل 29,990$ (112,500 ريال) والذي يأتي بشاشة 7 إنش لنظام المعلومات الترفيهي، مكابح الطواريء الأوتوماتيكية، نظام تحكم بالمناخ، في حين يضاف إلى فئة SV تكلفة 2,500$ (9,375 ريال) لتجلب الاتصال بالهاتف الذكي، مثبت سرعة متكيف، منفذ شحن سريع وغيره، أما أعلى فئة SL فسعرها 36,200$ (135,750 ريال) وتضيف كاميرا 360 درجة، نظام Bose الصوتي، جلد للمقاعد وأكثر.