أسباب زيادة أجور المقيمات على السعوديات في 3 مهن

علي القحطاني(صدى):

تشهد أجور غير السعوديات اللاتي يشغلن عدد من المهن ارتفاعًا في الأجور، على عكس السعوديات التي تسجل مرتباتهم مستوى أقل.

ويرتفع متوسط الأجر لغير السعوديين في مهن المشرعين والمديرين، والاختصاصيين في المجالات العلمية، والمهن الكتابية، مقارنة بأجر السعوديين، على الرغم من أن أجور السعوديين الذكور أعلى.

وفي مسح حديث للتوظيف والأجور صادر عن الهيئة العامة للإحصاء للعام 2017، بلغ متوسط أجر غير السعوديات في مهن مديرون 8,967 ريالا شهريا، ومتوسط أجر السعوديات في ذات المهنة 5,246، بينما المشتغلات غير السعوديات في الاختصاصات العلمية فحصلن على متوسط أجر شهري 12,463 ريالا، في حين حصلت السعوديات المشتغلات بذات المهن على متوسط أجر شهري 8,479 ريالا.

وأرجع عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي ، سبب زيادة أجر غير السعوديات مقارنة بالسعوديات في المهن الثلاث؛ إلى الخبرة التراكمية التي يتمتع بها غير السعوديات؛ حيث أمر عمل السعوديات هو حديث نسبيًا في هذه المجالات.

كما أوضح أن معظم المشتغلات غير السعوديات لا يرتبطن بمسؤوليات اجتماعية وأسرية مباشرة، كما أنهن يقبلن العمل في أي فرع من فروع المنشأة وبأي مدينة، وكذلك السفر المتكرر لأجل العمل؛ متوقعًا أن يتغير الوضع مستقبلًا إلى الأحسن لصالح السعوديات .

وعن زيادة عدد الأجانب في مهن الهندسة والخدمات والصناعة، أوضحة ” الخنيزي ” أن السعوديين لا يقبلون بالعمل في بعض المهن التي يقبل بها الأجانب؛ نظرا لتدني أجورها وصعوبة ظروف عملها وأيضا وقوع مقرات منشآتها في مناطق طرفية ونائية لا تتوفر بها الخدمات.