” التجارة ” تصنف المهندسين لـ 3 فئات وتسمح لهم بالعمل في 5 مجالات

عادل الحربي(صدى):

أقرت اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، التي أقرها ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، حيث سمحت للمهندس بالعمل في 5 مجالات، والتي تمثلت في:

1- الدراسات والتصاميم والرسومات.

2- الإشراف على تنفيذ الأعمال، والمشاريع الهندسية.

3- تنفيذ تصاميم المشاريع.

4- إدارة وتشغيل المرافق، والمشاريع الهندسية، والأجهزة والمعدات.

5- صيانة وسلامة المشاريع، والمرافق الهندسية، وإصلاح الأعطال، والأضرار.

وتضمنت اللائحة أيضًا، تصنيف المهندسين لـ 3 فئات، بناء على ” الاعتماد المهني ” ، وجاءت المسميات كالتالي:

– منحت ” المهندس ” للحاصل على شهادة البكالوريوس، في أي من التخصصات الهندسية.

– اقتصرت وصف ” الأخصائي ” ، للحاصل على شهادة البكالوريوس، في أي من التخصصات الهندسية المساندة.

– اعتمدت مسمى ” الفني ” للحاصل على شهادة الدبلوم، في أي من التخصصات الهندسية المساندة.

من الجدير بالذكر، أنه تم اعتماد 4 درجات مهنية للمهندس، تمثلت في ” مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس مستشار ” .