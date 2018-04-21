” التجارة ” تصنف المهندسين لـ 3 فئات وتسمح لهم بالعمل في 5 مجالات
أقرت اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، التي أقرها ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، حيث سمحت للمهندس بالعمل في 5 مجالات، والتي تمثلت في:
1- الدراسات والتصاميم والرسومات.
2- الإشراف على تنفيذ الأعمال، والمشاريع الهندسية.
3- تنفيذ تصاميم المشاريع.
4- إدارة وتشغيل المرافق، والمشاريع الهندسية، والأجهزة والمعدات.
5- صيانة وسلامة المشاريع، والمرافق الهندسية، وإصلاح الأعطال، والأضرار.
وتضمنت اللائحة أيضًا، تصنيف المهندسين لـ 3 فئات، بناء على ” الاعتماد المهني ” ، وجاءت المسميات كالتالي:
– منحت ” المهندس ” للحاصل على شهادة البكالوريوس، في أي من التخصصات الهندسية.
– اقتصرت وصف ” الأخصائي ” ، للحاصل على شهادة البكالوريوس، في أي من التخصصات الهندسية المساندة.
– اعتمدت مسمى ” الفني ” للحاصل على شهادة الدبلوم، في أي من التخصصات الهندسية المساندة.
من الجدير بالذكر، أنه تم اعتماد 4 درجات مهنية للمهندس، تمثلت في ” مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس مستشار ” .
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