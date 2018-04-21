أبرزهم العطش.. 5 عادات تتلف خلايا الدماغ

طوكيو(صدى):

توصل عدد من العلماء اليابانيون، إلى وجود 5 عادات يمارسها الأشخاص تسبب ضررًا هائلًا بخلايا الدماغ لا يمكن إصلاحه، وتمثلت هذه العادات الخمس فيما يلي:

1- أبرز هذه العادات هو ” العطش ” : فالماء يشكل ثلاثة أرباع الدماغ، لذلك فقلة شرب الماء والجفاف يعد أحد أنواع التعذيب، فعند شعور الجسم بالعطش يرسل جميع مخزون الماء إلى الدماغ.

2- المخدرات: باعتبارها مواد تسبب اضطراب العمل الطبيعي لخلايا الدماغ، وفي الحالات الحرجة، قد يؤدي ذلك لرفض الخلايا القيام بوظائفها.

3- التدخين: حيث أنه يعرض خلايا الدماغ لهجمات عنيفة من كريات الدم البيضاء، الأمر الذي يعرضها للتلف.

4- قلة النوم: فهي تؤدي إلى تلف الخلايا العصبية.

5- التوتر العاطفي: حيث يؤكد الباحثون أنه يشكل خطورة على خلايا الدماغ، لأنه يحفز الاضطرابات العصبية النفسية، ما ينتج عنه عمليات مدمرة تشمل مجمل أجزاء الدماغ.