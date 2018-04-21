” الجوازات ” توضح المدة التي يمكن خلالها إلغاء بلاغ ” الهروب “

نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات المدة المقررة نظاماً التي يمكن خلالها إلغاء صاحب العمل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة الوافدة.

وكان أحد الوافدين قد وجه استفساراً حول الأمر إلى الجوزات بقوله: “هل يمكن الغاء بلاغ التغيب عن العمل ؟وماهي المدة المسموحة لإلغاء بلاغ التغيب عن العمل ؟ ” ، لترد الجوازات موضحة أن بلاغ التغيب عن العمل يمكن إلغاءه خلال 15 يوماً من تقديمه فقط.

تجدر الإشارة أن المديرية العامة للجوازات أعلنت في وقت سابق أن إجراءات تقديم بلاغ تغيب عن العمل، يقتضي حضور صاحب العمل شخصيا أو من ينوب عنه بموجب تفويض رسمي أو كالة شرعية، إحضار اصل بطاقة الهوية الوطنية لصاحب العمل وصورة واضحة منها، تعبئة نموذج إشعار بلاغ التغيب، إحضار جواز السفر الأصل للوافد و صورة من الإقامة إن توفرت .