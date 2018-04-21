” الشراشيب ” أحدث صيحات إكسسوارات هذا الربيع

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في الموضة، أن أحد أكسسوارات الربيع التي تمنع الإطلالات إشراقاً بديعياً هي الشراشيب .

وكشفت عن مجموعة من أجمل إكسسوارات الربيع ذات الشراشيب، والتي تتربّع على عرش الموضة هذا الموسم.

أقراط الشراشيب

الأقراط التي تجمع بين المعدن والشراشيب واحدة من أحدث اتجاهات الموضة في موسم الربيع الحالي.

الصندل

الصندل الذي يحتوي على الشراشيب سواء في مقدمة الصندل أو على الكعب يمكنكِ تجربته هذا الربيع.

القبعة

لا غنى عن هذه القطعة الصيفية في الربيع أيضاً، سواء على الشاطىء أو أثناء التنزّه صباحا، والأشيك أن تمزج بين القش والشراشيب من الأطراف.

الحقيبة

من المعروف أن حقائب الربيع يفضّل أن تكون بألوان مشرقة، وسوف تزيد الشراشيب من إشراقها بشكلٍ لافت ومميّز.