شيرين عبدالوهاب تكسر هاتف صحفية صورت عزاء والدها

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ ، غضب الإعلاميين والصحفيين المصريين ، عقب قيامها بكشر هاتف إحدى الصحافيات خلال قيامها بتصوير جانب من عزاء والدها الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي .

وكانت شاهدت شيرين ، صحفية تقوم بتصوير جانبا من العزاء خلسة بهاتفها المحمول،فأسرعت نحو الصحفية وخطفت من يدها الهاتف وألقت به على الأرض، مما عرضه للكسر، قائلة لها: ” ده عزا وأنا مانعة التصوير، احترميني واحترمي رغبتي “.

هذا وغضبت شيرين وأصرت على مسح ما صورته الصحافية، مما دعى كل من أحمد حلمي وأمير شاهين للتدخل وحل المشكلة، كما دخل عدد من أفراد الأمن وأخذوا الصحافية وأبعدوها بعد مسح ما تم تصويره.

يٌشار إلى أن شيرين منعت دخول المصورين من البوابة الرئيسية لمسجد المشير الذي يقام فيه عزاء والدها، وكذلك الكاميرات الخاصة بالفضائيات.