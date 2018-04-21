مواصلة العراق سداد تعويضات غزو الكويت

بغداد(صدى):

وافقت العراق، أمس الجمعة، على استئناف دفع التعويضات للكويت بسبب غزو الرئيس الأسبق الأسبق صدام حسين للكويت عام1990، وذلك بمبلغ 90 مليون دولار كدفعة أولى، والتي أقرتها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2014 عندما تم إيقاف دفع التعويضات من قبل بغداد بسبب سيطرة المتطرفين وقيام العمليات الإرهابية في مناطق كثيرة بالبلاد.

ومن الجدير بالذكر، كانت اللجنة التي أقرها مجلس الأمن عام 1991، وجهت بأن تدفع بغداد مبلغ 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت.