حمد بن جاسم يواصل المراوغة.. ومغردون يصعقونه: خل شريفة تنفعكم

طلال الضوي(صدى):

في ظهور مفاجيء جديد؛ ومثير للسخرية خرج رئيس وزراء قطر السابق وعراب الإرهاب حمد بن جاسم عبر منصته الصغيرة على ” تويتر ” ؛ ليبعث عبرها بالرسائل التافهة الركيكة التي لا تحمل بين طياتها سوى المحاولة للخروج من الأزمة بعيدًا عن تنفيذ مطالب الدول العربية.

وغرد من جديد ” بن جاسم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ؛ ليقول: ” نداء لقادة مجلس التعاون: لا تجعلوا خلافاً مفتعلا ليس له أساس يجمّد نشاطات مجلس التعاون بهذا الشكل في هذه الظروف الصعبة. فهذا الخلاف يمكن أن يستمر لفترة طويلة رغم أنه تجاوز كل الحدود في طرق وأساليب التعاطي مع الأزمات “.

وتابع مستنجدًا بمجلس التعاون: ” فليس من المعقول ان تجتمع أجهزة المجلس مع الهيئات والدول الخارجية فقط حتى يستمر عمل لجان ليست بأهمية لجان المجلس، علماً بأن من نجتمع معهم ينطبق عليهم في الحقيقة قول الله عز وجل: ((تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى)) “.

واختتم سلسلة تغريداته الواهية: ” هذا المجلس أسس لمصلحة دول وشعوب المنطقة، فأتمنى في هذا الزمان الصعب والوضع الهابط أن نجد من يقدم المصلحة العامة على الامور الشخصية “.

وبطبيعة الحال تلقى ” بن جاسم ” نصيبة من سخرية المتابعين والمغردين العرب؛ حيث اعتبروا تغريدات عراب الخراب القطري ليس إلا محاولا للهروب من تحمل المسؤولية، والسعي لحل الأزمة دون تقديم تنازلات أو التوقف عن الممارسات الخاطئة كدعم الإرهاب.

وجاءت تغريدات المتابعين قاصفة لجبهة ” بن جاسم ” ؛ حيث قال أحدهم : ” من الاخير انت تريد اجتماعا تحضره قطر لكي تنقلون للاعداء مابداخل الاجتماع والامثله على مثل هذا كثير اجتماع البحرين الذي نقلت انت شخصيا كل مادار فيه للإيرانيين الذين سربوه بدورهم للارهابيين الذين يحتلون دوار الؤلؤه وتسجيل المكالمات موجود اذا كيف تريدنا ان نثق فيكم مرة ثانيه ..؟ “.

وغرد أخر: ” تحسب نفسك سياسي يابو الدسايس. دمرت بلدك وخليتها منبوذه ومعزوله عن العالم الخارجي والعالم العربي بالذات. سوالف العجز هذي ماتنفع عن عمامك وتاج راسك “.

واستكمل أخر: ” توك عرفت الله وانت اللي تنشر الفتنه في الدول العربيه وتتآمر ضدها! خل شريفه تنفعكم “.