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” العقاري ” يكشف عن برنامج يناسب شريحة ” المتسببين ” و ” محدودي الدخل “

” العقاري ” يكشف عن برنامج يناسب شريحة ” المتسببين ” و ” محدودي الدخل “
عادل الحربي(صدى):

أعلن صندوق التنمية العقاري، عن برنامج سوف يكشف عنه قريبًا، يناسب شريحة ” المتسببين ” الذين لا يوجد لديهم عمل.

كما كشف ” الصندوق ” عن برنامج آخر، يجري العمل عليه؛ لكي يناسب شريحة ” محدودي الدخل ” .

يُذكر أن صندوق التنمية العقاري، تأسس عام 1394هـ؛ لأجل المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4246 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبي الله عليكم مليارات تم رصدها للمواطنين وين وديتوها ؟؟؟؟؟؟

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