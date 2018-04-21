” العقاري ” يكشف عن برنامج يناسب شريحة ” المتسببين ” و ” محدودي الدخل “
أعلن صندوق التنمية العقاري، عن برنامج سوف يكشف عنه قريبًا، يناسب شريحة ” المتسببين ” الذين لا يوجد لديهم عمل.
كما كشف ” الصندوق ” عن برنامج آخر، يجري العمل عليه؛ لكي يناسب شريحة ” محدودي الدخل ” .
يُذكر أن صندوق التنمية العقاري، تأسس عام 1394هـ؛ لأجل المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4246 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليكم مليارات تم رصدها للمواطنين وين وديتوها ؟؟؟؟؟؟