” العقاري ” يكشف عن برنامج يناسب شريحة ” المتسببين ” و ” محدودي الدخل “

عادل الحربي(صدى):

أعلن صندوق التنمية العقاري، عن برنامج سوف يكشف عنه قريبًا، يناسب شريحة ” المتسببين ” الذين لا يوجد لديهم عمل.

كما كشف ” الصندوق ” عن برنامج آخر، يجري العمل عليه؛ لكي يناسب شريحة ” محدودي الدخل ” .

يُذكر أن صندوق التنمية العقاري، تأسس عام 1394هـ؛ لأجل المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة.