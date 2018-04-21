بعد 10 دقائق من طرحها.. نفاد تذاكر أول عرض سينمائي بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

تمكنت دار العرض السنمائي الأولى في المملكة من بيع كافة التذاكر الخاصة بأول عرض سينمائي للجمهور، وذلك عقب 10 دقائق فقط من طرحها على الجمهور، بينما بلغ سعر التذكرة 75 ريالًا بما يقارب 20 دولارًا.

وفي نفس السياق، عرضت شاشة السينما الفيلم الأمريكي النمر الأسود ” Black Panther ” كأول عرض سينمائي عقب عودة السينما بعد غياب دام 35 عامًا، بينما أوضحت شركة AMC الأمريكية، المشغلة للدار، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حجز تذاكر العرض الأول متاح للعوائل فقط، على أن يفتح للأفراد لاحقًا.