على رأسهم مدرب برشلونة السابق.. 4 مرشحين لخلافة فينغر

نواف السالم(صدى):

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي إلى أيجاد بديل لأرسين فينغر؛ الذي أعلن أمس عن نهاية مسيرته التدريبية في النادي الإنجليزي.

وينظر الأرسنال في عدد من الأسماء المرشحة والتي يأتي على رأسها الإسباني لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق؛ حيث لا يُدرب فرقًا في الوقت الحالي.

وتشمل قائمة المرشحين لخلافة فينغر أيضًا كل من: ” الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز مدرب سلتيك، و الألماني يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني، و الإيطالي كارلو أنشيلوتي “.

يجدر الإشارة إلى أن مغادرة فينغر جاءت في ظل تراجع أداء الأرسنال وخسارته لعدد من البطولات خلال الموسم الجاري.