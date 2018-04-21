بالفيديو.. لحظة إلقاء شاب للتماسيح لاغتصابه فتاة صغيرة

مكسيكو(صدى):

عاقب سكان غاضبون في مدينة أواكساكا المكسيكية، شاباً أقدم على اغتصاب فتاة صغيرة ، بإلقائه في قفص تماسيح .

وانتظر الأهالي خروج الشاب من مركز شرطة المدينة ، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح فور خروجه ، وقرروا تنفيذ الحكم عليه بأنفسهم دون الرجوع للقضاء ، حيث قاموا بإلقاءه كطعام للتماسيح .

فيما تمكن رجال الأمن من إنقاذ حياة الشاب في اللحظة المناسية، وقمع ثورة الأهالي الغاضبة، وتم نقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لجروح خطيرة في مناطق متفرقة من جسده.

httpsv://youtu.be/RmEop7I9eFI