بالفيديو.. أمانة عسير تكشف تفاصيل حادث الانهيار الصخري بأبها وتحذر الاقتراب

ابها(صدى):

حذرت أمانة منطقة عسير، اليوم السبت، من مزاولة أي نشاط داخل موقع الانهيار الصخري، بالقرب من متنزه ابو خيال على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة أبها.

وأكدت الأمانة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أنها قامت بوضع لوحات تحذيرية لمنع مزاولة أي نشاط بالموقع منذ أكثر من 3 أشهر؛ وذلك نظرًا لخطورته وعدم توافر التصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط به.

كما أشارت إلى أنه سيتم تخصيص مواقع أخرى لمزاولة البيع للباعة المرخص لهم فقط، و قد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الانهيار بشكل عاجل.

وكانت أمانة عسير، تلقت مساء أمس الجمعة عدد من البلاغات عن حالة تساقط صخور محدود من جبل أبو خيال الحزام الدائري بأبها، لافته إلى أنه تم مباشرة الموقع ورفع الصخور، دون وجود أي إصابات بشرية.