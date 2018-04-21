معتل نفسيا يقتحم شقتين ويطلق 24 طلقة عليهما بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

اقتحم معتل نفسيًا، شقتين سكنيتين واقعين في عقار بحي العاقول في المدينة المنورة، وأطلق عليهما نحو 24 طلقة من بندقية كلاشنكوف.

وأكدت مصادر أن الشخص اقتحم شقته وبعد إطلاق النار على محتوياتها، أطلق النار على منزل جاره، ما أسفر عن إصابة أحد السكان في قدمه بجرح طفيف.

ومن جانبه أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني أن القضية فريدة ولا تعتبر قضية رأي عام ولا تستوجب التوضيح، حيث باشرتها الجهات الأمنية المختصة.