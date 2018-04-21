ضبط 798 مركبة مخالفة في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة خلال يوم

علي القحطاني (صدى):

نفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، أمس الجمعة، الحملة الميدانية الثانية والعشرين لضبط المركبات المخالفة التي يستهدف قائديها الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت إدارات المرور أنه تم ضبط 798 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلفة مناطق المملكة.

وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع كافة إدارات المرور في مختلفة مناطق المملكة، وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.