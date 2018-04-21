للمرة الثانية.. ولي العهد ضمن أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم

عادل الحربي (صدى):

حصد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تصويتًا عاليًا في مجلة ” تايم الأمريكية ” خلال الفترة الماضية.

وأدرجت المجلة سمو ولي العهد لقائمة ” أكثر 100 شخصية تأثيرًا لعام 2018 ” للمرة الثانية؛ وذلك لجهودة الكبيرة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة السعودية من ممارسة الرياضة وقيادة السيارات، كما واجه قوى الشر في المنطقة.

وأكدت مجلة ” تايم ” أن سمو ولي العهد ” الأمير الشاب ” تمكن من تحقيق التأثير الإيجابي على المستويين الإقليمي والدولي، ما دفع الجماهير إلى اختياره والتصويت له من بين زعماء العالم.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تم اختياره ضمن أكثر الشخصيات العالمية تأثيرًا في عام 2017م من قبل مجلة التايم الأمريكية.