” القحطاني ” يدعو المغردين للتفاعل مع وسم ” السعودية أولا “
أعلن المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم السبت، عن تعريف ” السعودية أولا ” والذي يأتي انبثاقًا من رؤية المملكة 2030.
وأوضح ” القحطاني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن ” السعودية أولًا ” يعني أن أمنها الوطني ومصالحها الخارجية وريادتها الإسلامية والعربية وسلمها الاجتماعي ورفاهيتها الاقتصادية وتقدمها وتطورها وسعادة شعبها أولًا.
ودعا المغردين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” في دعوة مفتوحة للتغريد في وسم ” #السعودية_أولا “، غدًا الأحد في الثامنة مساءً، لإعلاء اسم المملكة والتأكيد على أنها الأول والأهم دائمًا.
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