” القحطاني ” يدعو المغردين للتفاعل مع وسم ” السعودية أولا “

علي القحطاني (صدى):

أعلن المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم السبت، عن تعريف ” السعودية أولا ” والذي يأتي انبثاقًا من رؤية المملكة 2030.

وأوضح ” القحطاني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن ” السعودية أولًا ” يعني أن أمنها الوطني ومصالحها الخارجية وريادتها الإسلامية والعربية وسلمها الاجتماعي ورفاهيتها الاقتصادية وتقدمها وتطورها وسعادة شعبها أولًا.

ودعا المغردين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” في دعوة مفتوحة للتغريد في وسم ” #السعودية_أولا “، غدًا الأحد في الثامنة مساءً، لإعلاء اسم المملكة والتأكيد على أنها الأول والأهم دائمًا.