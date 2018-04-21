تكتلات اتحادية نصراوية ضد الهلال.. وجماهير الأهلي الأكثر تأُثيرا

ماجد محمد(صدى):

أكد رياضيون، اليوم السبت، أن استفتاءات موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على الأندية الرياضية واللاعبيين تعتبر مؤشرات، معلقيين على تصويت أكثر الأندية السعودية شعبية.

وأوضح اللاعب السابق حمد الدبيخي خلال برنامج ” الخيمة “، أن استفتاء الجماهيرية يظهر جماهيرية نادي النصر، ولكن ليس الكل قادر على الدفع للتصدر.

كما أشار الإعلامي دباس الدوسري إلى وجود تكتلات اتحادية نصراوية ضد نادي الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أضاف عيسى الجوكم أن جماهير النصر نشطين في تويتر بينما يتواجد جمهور الهلال في ادعم ناديك.

وأكد ” الجوكم ” أن جمهور الهلال ليس وهمي، حيث له جماهيرية كبيرة ورد الفعل دائمًا من الجانب الهلال، لافتًا إلى أن جماهير الأهلي و الاتحاد هم الأكثر تأثيرًا، ولكن جمهور الأهلي كان مشغول في الدوري ولم يستطع التصويت لجماهيريته.