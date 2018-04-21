الأمطار تعزل سكان ” حميد العلايا ” وتلحقهم بأضرار جسيمة

ابها(صدى):

اشتكى سكان مركز حميد العلايا شمال غرب عسير، من حالة العزلة التي يعانون منها بسبب الحالة المطرية التي تشهدها منطقة عسير، والأَضرار اللاحقة بهم من سوء الخدمات في المركز.

وأكد السكان أنهم يعانون من العزلة مع كل حالة مطرية تشهدها المنطقة؛ بسبب الأودية تسيل المياه عليها، مثل وادي حلي البرداني وأجيدة وحميد العلايا وسلوب وزعبان والماغص وغرغرة.

وأوضح السكان أن الأمطار الغزيرة التي طالت المركز خلال هذه الأيام تسببت في احتجاز مواش وسقوط هناجر، وتضرُّر سيارات، كما تسببت الرياح الشديدة التي تزامنت مع الأمطار في ميل بعض الأعمدة على الطريق المزدوج الجديد؛ ما جعلها تشكِّل خطرًا على المارة.

كما أدت الأمطار إلى تضرر مركبتين لأحد المواطنين جراء سقوط أحد ” الهناجر ” عليهما بعد أن اقتلعته الرياح.