” الفالح “: مستوى التزام قياسي باتفاق خفض الانتاج

عادل الحربي (صدى):

حققت البلدان المشاركة في منظمة الدولة المصدرة للنفط ” أوبك ” وخارجها، أعلى مستوى من الالتزام باتفاق خفض الانتاج، حيث بلغ الالتزام بالاتفاق 149% ما يجعله أعلى التزام منذ بدء تطبيق الاتفاقية.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن الدول المشاركة في خفض الإنتاج أظهرت التزامًا بالسعي لتحقيق التوازن لسوق النفط العالمية.

وأبدى ” الفالح ” تقديره لأهمية دور روسيا في إعلان التعاون، وكونها عنصرًا فعالًا في التوصل إلى الاتفاق ونجاحه على مدار الأشهر الماضية، منوهًا بالدور الهام الذي قام به وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

كما شدد على أهمية مراقبة السوق ومدى التزام الدول المنتجة للنفط، مؤكدًا أن النجاح الذي تم تحقيقه على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط في العام 2017م سيتواصل في العام 2018م .

و جاءت تصريحات وزر الطاقة خالد الفالح خلال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط الذي عُقد أمس الجمعة، بفندق الريتز كارلتون في جدة بحضور كلًا من وزير الطاقة الروسي ووزير الطاقة الإماراتي وعدد من المشاركين في اتفاق خفض الانتاج.