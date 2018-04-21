” النصر ” يعلن انسحابه من ميثاق الشرف

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم، اليوم السبت، انسحاب النادي من ميثاق الشرف، مؤكدًا رفض ناديه لهذا الميثاق.

وأكد ” آل سويلم ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن النصر تضرر كثيرًا من ميثاق الشرف وتقيد به، لافتًا إلى أنه وقف عائق أمام تعاقد العالمي مع عدة لاعبين نجوم في دوري المحترفين.

وقال في تغريدة أخرى ” بكل صراحة ووضوح أقولها: نادي النصر حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي، ولكن للأسف ميثاق الشرف وقف عائقاً أمامنا، باذن الله في المستقبل القريب العاجل سنجلب من نريد في الدوري السعودي للعالمي، كاللاعب عمر السومة وهو من أبرز اهتمامتنا مستقبلاً “.