” الجاسم ” يرحل عن دوري المحترفين نهائيا.. ويودع الأهلي
أعلن قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب الأخضر تيسير الجاسم، رحيله عن النادي وخوض تجربة الاحتراف الخارجية، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال أيام.
وأكدت مصادر رياضية أن ” الجاسم ” رفض عدة عروض محلية؛ لرغبته في أن يكون قميص النادي الأهلي هو الأخير في مسيرته المحلية قبل خوض تجربة جديدة خارج البلاد.
يُذكر أن ” الجاسم ” يفاضل بين عقدين إحداهما من فريق خليجي والآخر من فريق أوروبي، وحتى الآن لم يعلن بشكل نهائي عن الفريق الذي قام باختياره.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 31 دقيقة
بالتوفيق إن شاء الله ياكابتن تيسير.