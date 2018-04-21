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” الجاسم ” يرحل عن دوري المحترفين نهائيا.. ويودع الأهلي

” الجاسم ” يرحل عن دوري المحترفين نهائيا.. ويودع الأهلي
نواف السالم(صدى):

أعلن قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب الأخضر تيسير الجاسم، رحيله عن النادي وخوض تجربة الاحتراف الخارجية، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال أيام.

وأكدت مصادر رياضية أن ” الجاسم ” رفض عدة عروض محلية؛ لرغبته في أن يكون قميص النادي الأهلي هو الأخير في مسيرته المحلية قبل خوض تجربة جديدة خارج البلاد.

يُذكر أن ” الجاسم ” يفاضل بين عقدين إحداهما من فريق خليجي والآخر من فريق أوروبي، وحتى الآن لم يعلن بشكل نهائي عن الفريق الذي قام باختياره.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 31 دقيقة

بالتوفيق إن شاء الله ياكابتن تيسير.

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