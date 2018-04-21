” ساما ” تحذر البنوك والمؤسسات المالية من هذا الإجراء.. وتتوعد المخالفين

عادل الحربي (صدى):

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما “، تحذير شديد اللهجة إلى البنوك والمؤسسات المالية الواقعة تحت إشرافها من شركات التأمين وشركات التمويل.

وحذرت المؤسسة في بيان لها تم تعميمه على كافة البنوك والمصارف، من إقحام اسمها في تعاملاتهم وكسبب لإقناع العميل في حال رفض تلبيه طلبه من الجهات المالية.

وقالت المؤسسة في تعميمها ” على البنوك والمصارف عدم التعلل بأن تعليمات ساما هي ما اقتضى رفض طلبات العملاء “، مشدده على ضرورة التقيد بضمون التعميم والتأكيد على جميع الموظفين بالتقيد بما جاء فيه.

وأكدت أنه في حال عدم الالتزام بهذا التعميم فإن المؤسسة ستتخذ إجراءاتها بحق المخالفين، حيث إنه في حال وقوع أي مخالفة من موظفي الجهة المالية بهذا الخصوص فإنها ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب بحق الجهة المالية حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

كما ألزمت المؤسسة البنوك بالاستعانة بمتخصصين لديهم اطلاع ودراية تامة بالتعاميم والتعليمات الصادرة من المؤسسة في حال الاستناد إلى تعاميم أو تعليمات صادرة من المؤسسة للعملاء.

وكانت ” ساما ” تلقت في الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى من عملاء يفيدون برفض طلباتهم من الجهات المالية، حيث أرجعت هذه الجهات رفضها طلبات العملاء إلى تعاميم من المؤسسة ترفض ذلك، ولكن لم يثبت صحة ذلك.