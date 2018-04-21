” صمت ” المقيرن سر سعادة جماهير الاتحاد

نواف السالم(صدى):

يواصل نواف المقيرن، رئيس نادي الاتحاد الجديد، جهوده لتطوير النادي في ” صمت ” بعيداً عن وسائل الإعلام، لتشعر الجماهير بالتفاؤل والأمل.

ولم تتعود جماهير الاتحاد منذ فترة طويلة، امتدت لـ10 أعوام، على وجود رئيس يعمل بهذا الصمت وهذا الهدوء وهو ما جعل جماهير النادي تتفاءل، لاسيما وأن أغلب الإدارات المتعاقبة، قررت التوجه لوسائل الإعلام، لكي تنسب لنفسها الفضل في إخراج النادي من الأزمات المالية، لكنها في الحقيقة لم تكن سوى ” حبر على ورق ” .

ويتمتع المقيرن بثقة وتقدير الجماهير، وهو تشير إليه تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتأمل الجماهير العاشقة للاتحاد، أن يعيد ” المقيرن ” الاستقرار إلى ناديها، وأن ينجح في مواجهة الأزمات والمشاكل بحكمة وفطنة، تجعله أحد أفضل الرؤساء المتعاقبين على النادي.

وعانى الاتحاد من ” التخبط الإداري ” ، خلال فترة ولاية حاتم باعشن، والذي جعله يتعرض لعقوبات انضباطية، كالتي حدثت الموسم الماضي، بخصم 3 نقاط من رصيد.