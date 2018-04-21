” تكامل ” يعلن وظائف شاغرة في الرياض والقصيم
أتاح المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل” ، التابع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين ، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات ؛ وذلك للعمل في قطاعات السياحة والفندقة بفروع عدد من الشركات المتعاقدة مع المركز ، والتي من ضمنها شركة محجوب ، وفندق الفيصلية ، وفندق مفازا ، في الرياض، والقصيم .
وأشار المركز ، إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :
– موظف استقبال في فندق (عدد 3 وظائف/ الرياض).
– موظف استقبال في فندق (عدد 10 وظائف/ الرياض).
– مشرفة مكالمات (عدد وظيفتين/ القصيم).
– كاتب (القصيم).
– موظف استقبال في فندق (عدد 5 وظائف/ القصيم).
– مشرف استقبال (القصيم).
– مدير شؤون الموظفين (القصيم).
– موظف استقبال (عدد وظيفتين/ الرياض).
ولفت المركز ، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءا من 19 إبريل الجاري ، ويستمر حتى 18 يونيو المقبل ، وأوضح أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا) .
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