” تكامل ” يعلن وظائف شاغرة في الرياض والقصيم

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل” ، التابع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين ، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات ؛ وذلك للعمل في قطاعات السياحة والفندقة بفروع عدد من الشركات المتعاقدة مع المركز ، والتي من ضمنها شركة محجوب ، وفندق الفيصلية ، وفندق مفازا ، في الرياض، والقصيم .

وأشار المركز ، إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– موظف استقبال في فندق (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– موظف استقبال في فندق (عدد 10 وظائف/ الرياض).

– مشرفة مكالمات (عدد وظيفتين/ القصيم).

– كاتب (القصيم).

– موظف استقبال في فندق (عدد 5 وظائف/ القصيم).

– مشرف استقبال (القصيم).

– مدير شؤون الموظفين (القصيم).

– موظف استقبال (عدد وظيفتين/ الرياض).

ولفت المركز ، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءا من 19 إبريل الجاري ، ويستمر حتى 18 يونيو المقبل ، وأوضح أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا) .