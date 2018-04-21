بالفيديو.. مصاب المجاردة يتمنى العودة للعمل.. وأمير عسير يرد عليه

أبها(صدى):

قام أمير عسير، صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد، اليوم الجمعة، بزيارة خاصة إلى مستشفى النماص العام، لزيارة سلطان بن عبدالله الشهري، رجل الأمن المصاب

كما قال سمو الأمير فيصل، إنه يعتز بشجاعة ” الشهري ” ، الذي تصدّى لمطلقي النار على نقطة أمنية بين محافظتي المجاردة وباق، متمنيًا له الشفاء العاجل.

واضاف ” الشهري ” ، إنه سعيد وممتن، لقيام الأمير بزيارته، مؤكدًا استعداده للعودة مجددًا إلى عمله فورًا، ولكن الأمير فيصل أكد على ضرورة تلقيه العلاج والراحة المناسبة، و علّق قائلًا: ” ليس غريبًا عليك ” .

ويذكر أن المصاب قام بمواجهة مطلقي النار، مما أدّى إلى إصابته بوجهه وأجزاء من جسده، أمس الخمیس، وتسبب الهجوم ايضًا في استشھاد 3 من رجال الأمن، إضافة إلى استشھاد رابع خلال ملاحقته المتورطین، بينما أصیب 5 آخرون.