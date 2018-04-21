” القحطاني ” : قرار هيئة الرياضة الحازم والسريع كان متوقعًا

ماجد محمد(صدى):

قال مستشار الديوان الملكي ، سعود القحطاني ، إن قرار الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ ، فيما يتعلق بمقطع الفيديو المتداول لمركز رياضي نسائي به مشاهد مخلة بالآداب .

وعلق ” القحطاني ” على قرار الهيئة بسحب رخصة المركز ، قائلًا عبر حسابه في ” تويتر ” : قرار هيئة الرياضة الحازم والسريع لم يكن مستغربًا. بل كان متوقعًا ومنتظرًا. اعتدال دون تطرف او انحلال .

وتابع قائلًا ” السعودية: رمز الاعتدال الإسلامي والقيم الأصيلة بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ييدي ولي العهد ” .