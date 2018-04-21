” التعليم ” تحدد موعد افتتاح الفصل الصيفي للمرحلة الثانوية

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، تعميماً إلى إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، يفيد بافتتاح الفصل الصيفي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية في شوال المقبل.

وأوضح التعميم، أن الفصل الصيفي سيدار من خلال لجنة سيتم تشكيلها في جميع الإدارات التعليمية برئاسة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، وعضوية مدير الإشراف التربوي، ومدير قسم الاختبارات والقبول.

بيَّن التعميم، أن الرياض جاءت بحدها الأعلى من حيث عدد المدارس بـ14 مدرسة بنين و14 بنات، ثم جدة بـ12 مدرسة بنين و12 بنات، و 8 مدارس بنيني و8 بنات في إدارات: ” مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية ومحافظة الطائف والأحساء ” .

وحدد التعميم 5 مدارس للبنين و5 للبنات في الإدارات التعليمية الأخرى، وكان نصيب المدارس الصيفية في إدارات التعليم في المحافظات 3 مدارس للبنين و3 للبنات.