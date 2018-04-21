طفولة ” تركي آل الشيخ ” في 3 صور.. ومغردة تعرض عليه الزواج

طلال الغامدي(صدى):

في ثلاث تغريدات متتالية، نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، صور له وهو طفل صغير، معلقاً عليها بجمل مختصرة.

وكانت الصورة الأولى التي نشرها ” آل الشيخ ” ، هي صورته وهو فوق لعبة أطفال على شكل حصان صغير، وكتب عليها: فارس من يومي.

أما الصورة الثانية، فكانت وهو يلعب كرة القدم في إحدى الحدائق، وكتب عليها: من يومي لعيب.

ونشر ” آل الشيخ ” صورته وهو رضيع، معلقاً: 1981.

وأعرب نشطاء مواقع التواص لالاجتماعي، عن إعجابهم الشديد بصور المستشار آل الشيخ، حتى أن إحدى الفتيات عرضت عليه الزواج، قائلة : ” تتزوجني ” .

وحظيت صورته وهو رضيع إعجاب وتفاعل أكثر النشاطء، حيث قال أحدهم: ” جعل عمرك طويل يا بو ناصر توك في عز شبابك الله يمتعك بالصحة والعافية ” .