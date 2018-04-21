طفولة ” تركي آل الشيخ ” في 3 صور.. ومغردة تعرض عليه الزواج
في ثلاث تغريدات متتالية، نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، صور له وهو طفل صغير، معلقاً عليها بجمل مختصرة.
وكانت الصورة الأولى التي نشرها ” آل الشيخ ” ، هي صورته وهو فوق لعبة أطفال على شكل حصان صغير، وكتب عليها: فارس من يومي.
أما الصورة الثانية، فكانت وهو يلعب كرة القدم في إحدى الحدائق، وكتب عليها: من يومي لعيب.
ونشر ” آل الشيخ ” صورته وهو رضيع، معلقاً: 1981.
وأعرب نشطاء مواقع التواص لالاجتماعي، عن إعجابهم الشديد بصور المستشار آل الشيخ، حتى أن إحدى الفتيات عرضت عليه الزواج، قائلة : ” تتزوجني ” .
وحظيت صورته وهو رضيع إعجاب وتفاعل أكثر النشاطء، حيث قال أحدهم: ” جعل عمرك طويل يا بو ناصر توك في عز شبابك الله يمتعك بالصحة والعافية ” .
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